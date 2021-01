Tulio Gómez contó la razón por la que Segovia se fue del América

Tulio Gómez, en charla con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, habló sobre la salida de Juan Pablo Segovia, exjugador del América de Cali que fue una de las piezas importantes del cuadro 'Escarlata' en los últimos años. El máximo accionista explicó los detalles de por qué se dio su salida.

Para el máximo accionista del club, Segovia no se fue mal de la institución, más allá de que no acabó el semestre. No obstante, recordó que el central quiso tener más minutos, cosa que con el actual cuerpo técnico no tenía.

"Juan Cruz prefirió poner a Pablo Ortiz, y a Segovia le salió una oferta de un equipo de México y él prefirió irse. Fue un acuerdo en buenos términos, él nos ayudó en la estrella 14", recordó Gómez, quien tiene un gran recuerdo del argentino, quien fue crucial para obtener el título de la estrella 14 en 2019.

Segovia arregló con el Puebla, escuadra donde espera jugar prontamente en este 2021. No obstante, hay que recordar que el defensor durante 2019 se convirtió en uno de los jugadores con mayores números de continuidad en el América. En 2019 disputó 4397 minutos en 49 juegos, cifras muy destacables, teniendo en cuenta que se convirtió en un notable líder de la plantilla.

Ya en 2020, su rendimiento con Alexandre Guimaraes continuó, el problema fue al llegar Juan Cruz Real. El entrenador argentino empezó a apostar por otros futbolistas.

En esta temporada que terminó, Segovia actuó 1109 minutos en 13 juegos por liga, mientras que en Copa Libertadores fue titular en 540.