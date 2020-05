Vladimir Hernández considera que lo mejor sería reiniciar la Liga

Tras el visto bueno del Gobierno de Colombia para que la primera división del fútbol profesional regrese a los entrenamientos, los futbolistas ya dan sus puntos de vista respecto a la medida y Vladimir Hernández fue el encargado de hablar, en una nueva rueda de prensa virtual, por parte de Atlético Nacional.

El atacante mostró su alegría por el regreso a las prácticas y, además, aseguró que para él lo mejor sería que el torneo se reiniciara de cero, pues cree que esto es lo más conveniente para todos los equipos: "Creo que con los protocolos y las recomendaciones que nos han dado, yo creo que los primeros días van a ser complicados, pero nos vamos a ir acostumbrando".

Luego agregó: "Estoy contento, es algo que estaba esperando hace mucho tiempo porque no es lo mismo entrenar en casa que poder ir a la cancha, con el aire libre y donde te gusta estar. En lo personal me siento muy bien, me he mantenido con el peso a partir de la alimentación y eso es algo que nos va a ayudar a todos. No tengo ese problema de subir tanto de peso, siempre me mantengo igual y tengo ganas de seguir preparándonos y estar al 100%".

Posteriormente, sobre el formato que debería asumir la Liga, consideró: "Yo creo que con lo que ha pasado y con el tiempo, tocaría hacer un nuevo torneo. Este año debería ser de una sola estrella y sería lo mejor para todos los equipos. Van a haber muchos partidos y lo importaante es ue traten de hacer esto de la mejor manera. Los jugadores estamos bien y va a haber una importante seguidilla de partidos, pero creo que todavía faltan algunos meses, así que el 'profe' va a tener un buen tiempo para prepararnos y que podamos entrar de la mejor manera en el torneo".

Luego, tras confirmarse la partida de Daniel Muñoz, señaló: "Con Daniel Muñoz apenas conocimos la noticia en medio del entrenamiento así que no he podido hablar con él; es una persona que se prepara muy bien. Le deseo lo mejor".

Concluyendo, Hernández se refirió a las lesiones: "Todos los 'profes' han hecho énfasis en prevenir las lesiones, así que para los preparadores físicos se debe hacer algo antes del inicio de la competencia y creo que ellos lo han hecho muy bien, trabajando en la rodilla y en los tobillos".