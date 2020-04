Yesus Cabrera señaló el temor que le genera el regreso del fútbol

En medio de las negociaciones para intentar que el fútbol vuelva a disputarse en Colombia y cuando un buen grupo de futbolistas asegura que las condiciones están dadas, parece que no todos están de acuerdo en esa posición y el encargado de manifestar su temor ante una posible vuelta de los partidos fue el volante de América de Cali, Yesus Cabrera, quien mostró su miedo por la situación actual y por lo que podría significar un regreso a las canchas.

En diálogo con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, Cabrera aseguró que para él no es tan fácil todo como se quiere hacer ver y que hay muchas cosas que no están claras: "Para mí el tema está complejo y sobre todo esta logística como se quiere plantear. Es algo muy complejo porque se pondría en riesgo la salud de muchísimas familias, a título personal me parece algo muy complejo".