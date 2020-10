"Yo no le debo favores a nadie": presidente de Dimayor responde a sus críticos

En medio de la profunda crisis que golpeó al fútbol colombiano hace unos meses y que provocó la salida del presidente Jorge Enrique Vélez, arribó a la cúspide de Dimayor Luis Fernando Jaramillo, quien tuvo una votación masiva a su favor y hoy dirige las riendas del FPC.

El nuevo presidente dio algo de orden al cisma interno en la entidad del fútbol colombiano, pero igual ha recibido críticas por temas como el uso del VAR y la situación de algunos clubes como el Cúcuta Deportivo que no responde salarialmente a los futbolistas.

Lea también: Otro referente histórico de Everton se rinde ante James y le pone objetivos

En diálogo con ESPN, el directivo quiso aclarar que él no debe favores a nadie para estar como presidente de Dimayor y que cuando sea necesario tomará decisiones autónomas en pro del fútbol.

“Yo donde estoy no le debo a nadie, para llegar donde he llegado no tengo favores que pagar: realmente nadie me pidió nada para llegar donde llegué”, señaló en primera medida Jaramillo.

De interés: Por qué en Santa Fe se ilusionan con el título tras invicto de 17 fechas

“Tengo que ser sincero en eso, fueron muy transparentes conmigo y me brindaron un apoyo absolutamente desinteresado 30 de los clubes, 5 votaron en blanco y 1 no votó por mí, agregó el directivo.

“Yo me siento empoderado para tomar decisiones claras y transparentes y el día que no pueda es mejor dar un paso al costado”, subrayó.

Asimismo, Jaramillo destacó la realización de la Liga Femenina que finalmente obtuvo patrocinio hasta 2023 y que contará con 13 clubes en una atípica edición 2020 en medio de la pandemia.