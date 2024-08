Cali suma un dolor de cabeza para la final femenina: posible baja de referente

La final de la Liga BetPlay Femenina está por disputarse con la serie que iniciará en la capital del Valle del Cauca. El Deportivo Cali se cita contra Independiente Santa Fe, en un duelo de grandes candidatas cada torneo. Pues, el cuadro cardenal disputará su quinta final desde que se creó el certamen en 2017.

Con la finalización de los Juegos Olímpicos para la Selección Colombia Femenina, se especulaba con el regreso de Manuela Paví al Deportivo Cali para disputar la final y de María Camila Reyes en Independiente Santa Fe. Sin embargo, la situación puede cambiar drásticamente para las pretensiones de Jhon Alber Ortiz, entrenador del cuadro azucarero.

Manuela Paví tuvo que ser sustituida en el partido ante España por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Sintió un pinchazo en un pique que la sacó del compromiso. Al finalizar el juego, se le vio de pie y caminando por su propia cuenta, de hecho, corrió para pedirle una foto a Alexia Putellas, por lo que preveía que no sería de gravedad pensando en la final.

A falta de tres días para que ruede el balón en el Estadio Deportivo Cali, Manuela es la gran duda para el elenco azucarero. Quique Barona, periodista de Antena 2 Cali, afirmó en el programa Planeta Fútbol este jueves 8 de agosto que, “hay una duda por la situación médica de Manuela Paví que resultó lesionada en el juego de la Selección Colombia”.

JHON ALBER ORTIZ ESPERARÁ HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO

Por la cercanía de la final y con la posible baja de la referente de la institución, Jhon Alber Ortiz dio a conocer que, “después de todo lo que pasamos esta primera semana, las lesiones y todo, este parate nos vino bien para darle un poco de descanso a jugadoras que por fatiga y acumulación de cargas para que descansaran”, inició el entrenador.

Justamente, sobre la jugadora de la Selección Colombia, comentó, “tenemos equipo completo, salvo lo de Manuela Paví que estamos a la espera de los resultados médicos a ver qué nos dicen”. Aunque todavía no está descartada completamente, puede ser una baja sensible para la final y pensando, no solo en la primera, sino también en la del viernes 16 de agosto.