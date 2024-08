Yoreli Rincón se va de Nacional: “Fue un amor a primera vista”

Como todo empezó en la historia profesional de Yoreli Rincón es como puede terminar. Pues, la deportista colombiana es, sin duda alguna, la referente del balompié colombiano jugado por mujeres. Además, una pionera de lo que es el profesionalismo cafetero firmando en el fútbol brasileño, convirtiéndose en la primera futbolista de Colombia en actuar en el exterior.

El club XV Piracicaba de Brasil le tendió la mano a la oriunda de Piedecuesta, Santander y con ese fichaje, se forjó la historia del fútbol femenino en Colombia durante los últimos años con los acercamientos a profesionalizarlo. Yoreli Rincón, tras pasos por Europa en el Inter y Sampdoria, regresó a la Liga BetPlay Femenina para jugar por primera vez en su país con Atlético Nacional.

Sin embargo, Yoreli Rincón se convirtió en nueva jugadora del Palmeiras de Brasil, subcampeona de la Copa Libertadores 2023. Una transferencia histórica para las verdolagas, que también sufrieron la baja de la ecuatoriana, Joselyn Espinales. Rincón tomó la oportunidad de volver a Colombia con Atlético Nacional que le tendió la mano, en busca de regresar a la Selección. No fue posible pese a todos los esfuerzos.

“FUE UN AMOR A PRIMERA VISTA”, LA DESPEDIDA DE YORELI RINCÓN DE NACIONAL

Este jueves primero de agosto, la jugadora se despidió de sus compañeras y de todo el plantel para tomar el reto de volver a la escena internacional. La pionera del fútbol colombiano tendrá un nuevo paso en Brasil y reiteró por qué tomó a Atlético Nacional cuando el club le abrió las puertas.

“Creo que fue un año maravilloso. Un amor a primera vista desde el primer instante me enamoré de lo que representa Nacional, no como equipo, sino como institución, de lo que logramos hacer como grupo y a intentar enamorar a la gente, a la hinchada. Me siento muy orgullosa de lo que logramos este año”, inició Yoreli Rincón.

Posteriormente, resaltó lo que se lleva de Nacional para afrontar un nuevo reto, “un gran amor es lo que me llevo. Yo creo que la pasión, la experiencia, el buen fútbol que fue un aporte mío y una voz de liderato hacia las personas y el grupo, hacia la hinchada”.

“Primero que todo, quiero agradecerles porque desde el primer momento me arroparon, me acogieron, que vivieron esa misma emoción, de este deseo y este sueño de Yoreli Rincón, de Nacional, de por qué volví. Les quiero pedir el favor que no abandonen el equipo femenino, que no dejen el equipo a la deriva, somos la misma institución, el mismo equipo, somos Atlético Nacional y mi sueño es que el Atanasio siempre esté lleno. Sé que volveré”, concluyó Yoreli Rincón.