A Borja le preguntaron por River y su 'silencio' lo dijo todo

La Liga Betplay llega a la mitad de la fase de los cuadrangulares. Junior espera conseguir los resultados que lo puedan acercar al final del fútbol colombiano. El equipo tiburón no ha logrado sumar de a tres en las semifinales y las alarmas empiezan a sonar en Barranquilla.

Uno de los principales señalados por los últimos resultados del equipo es Miguel Ángel Borja. El delantero cordobés ha sido blanco de las críticas y los rumores de su marcha hacia River Plate no tienen muy contenta a la afición rojiblanca.

El atacante esquivó el tema en conferencia de prensa: “De eso no voy a hablar hoy, porque yo me debo a Junior y por respeto a mis compañeros y a la hinchada no tocaré ese tema. Ahora solo pienso en Junior y en lo que tenemos por delante”.

Luego, consultado sobre el respaldo a Juan Cruz Real, el delantero cafetero manifestó: "el tema del técnico nosotros estamos tranquilos, hablamos con él desde el primer día que llegó, ayer hablamos con él. Tiene el respaldo total de nosotros, al 100 %".

Borja añadió que no es la primera vez que recibe críticas: “No es la primera vez. Es normal que cuando el equipo no ande bien señalen de pronto a los que tienen un poco más de experiencia, aunque uno todos los días aprende".

Por ahora, los dirigidos por Cruz Real esperan el próximo encuentro ante Millonarios. El duelo será el próximo sábado 4 de junio a las 07:30 p.m.