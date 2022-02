A Dudamel le sacan la cuenta de cobro: "todo el mundo sabe que se encontró el título"

Rafael Dudamel comienza a preocupar profundamente por el rendimiento del Deportivo Cali. Van seis fechas de la Liga Betplay y ha perdido cinco partidos, lo cual hace que las miradas se centren en el entrenador venezolano, luego del título conseguido en el semestre pasado, venciendo en la final al Deportes Tolima.

A ello se suman sus declaraciones en rueda de prensa. Lejos de hacer autocrítica, sus respuestas se centran en la actuación arbitral, tal como pasó en la sexta fecha tras la derrota ante Millonarios cuando los ‘azucareros’ cayeron por 2-0.

"No nos gusta la manera como nos están manoseando. Nos anularon un gol contra Tolima que fue legítimo, hoy ante la más mínima acción nos amonestaron; nos están manoseando. Hay que tener cuidado, no es un ratico para cada uno. Lo que no puede perder el arbitraje es la imparcialidad, hoy nos sentimos manoseados", dijo.

Por supuesto, las críticas no se han hecho esperar en las últimas horas. A Rafael Dudamel le sacaron la cuenta de cobro en las redes sociales, tanto por las decisiones que toma en la cancha, como por las explicaciones que da fuera de ella.

"Todo el mundo sabe que se encontró el título", dijo un mensaje publicado en redes sociales; mienytras que otros consideran que a Dudamel "se le salió el equipo de las manos".

Luego de caer ante Millonarios, Deportivo Cali visitará al Deportivo Cali el próximo jueves 17 de febrero; posteriormente recibirá a Alianza Petrolera y luego enfrentará al Tolima en Ibagué por la vuelta de la Superliga.