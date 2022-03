“Absurdo” y con “consejos de moral”: Osorio se calentó y le respondió a Comesaña

El conjunto 'escarlata' vivió una noche para el olvido ante Medellín y entre los cruces de declaraciones, disculpas y demás, hubo un tema que llamó la atención previo al partido. Antes del encuentro entre el América de Cali y el Independiente Medellín por la fecha 11 de la Liga Betplay, Juan Carlos Osorio hizo referencia por medio de un portavoz sobre sus molestias con las palabras de Julio Comesaña luego de lo sucedido en la semana anterior en el duelo por Copa Sudamericana.

El risaraldense le comentó a un allegado que las palabras de Julio eran fuera de lugar y que no era el más indicado para dar consejos de moral.

"Absurdo el mensaje que me envió don Julio Comesaña, con consejos de moral, cuando la otra vez él le quitó a la brava el micrófono a un periodista y en plena cancha le pegó varias trompadas a Jorge Luis Pinto"

Luego del mensaje al entrenador charrúa, el estratega americano manifestó que se siente bien de salud y recordó que no es la primera vez que vive incidentes de este tipo.

“Todos sufrimos de depresión, pero yo estoy muy bien gracias a Dios. Lo que pasa es que no me le quedo callado a nadie. No me siento orgulloso por lo que pasó, pero soy un hombre serio y cuando me buscan me encuentran (...) Eso me sucedió con Neymar, con Beckham, con el alemán Kimmich y con Tite, el técnico de Brasil. Si debo presentar disculpas, lo haré. Soy temperamental, pero nunca me quejo ni me meto con nadie", habría señalado Osorio, según Óscar Rentería en Caracol.

En el aire quedó la duda de si el cruce entre el técnico americano y Juan David Mosquera del DIM fue la reacción hacia alguna palabra del jugador.