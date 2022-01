"Acá estoy dando la cara": Aldair Quintana la responde a los hinchas de Nacional

Aldair Quintana dio la cara y opinó sobre los últimos carteles con insultos que le dedica la hinchada. Estos mensajes piden la salida del arquero, pero este quiere seguir en Nacional, hacer historia en la institución y resarcirse tras sus declaraciones criticando a los aficionados.

Los hinchas no olvidan, pero Quintana pide apoyo y compresión, pues él desea dar lo máximo para que el 'verdolaga' logre ganar varios títulos y conseguir la liga colombiana, además de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Indudablemente el momento es complejo, no solo para mí sino para mi familia. Uno como jugador aprende a convivir con eso, pero, lastimosamente, los que más sufren siempre son los familiares de uno. Tengo un reto personal para mí, me lo propuse porque para mí hubiera sido muy fácil decirle al presidente que me iba, pero quiero afrontarlo. Sé el gran grupo que hay y el día que me tenga que ir de Nacional quiero irme ganador", aseguró.

Pese a que lo ha hecho muchas, veces, Aldair reiteró sus disculpas y prometió que hará quedar en alto el nombre de Atlético Nacional.

"La rueda de prensa de hoy se hace para reiterar mis excusas, mucha gente pensó que me estaba escondiendo y no, acá estoy dando la cara. Desafortunadamente, fue algo que pasó en un momento de calentura y frustración por no haber conseguido el otro objetivo que nos habíamos trazado", concluyó.

Nacional el año pasado fue primero en el todos contra todos, pero en la fase final no rindió lo esperado. El equipo verde quedó eliminado ante el Deportivo Cali a falta de una fecha para terminar el cuadrangular final. Por ese motivo es muy importante superar las expectativas en este año 2022.