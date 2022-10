"Al interior del equipo no hay nada": Casale defiende la unidad del plantel de Millonarios

En días anteriores, Antonio Casale, reconocido periodista e hincha de Millonarios habló sobre algunos problemas del equipo tras la derrota ante Tolima. Tras un nuevo taspie ante Medellín sus palabras no se hicieron esperar.

Después del mal resultado, el comunicador afirmó que tenía conocimiento de que algunas situaciones que se mencionaban en la interna de la plantilla embajadora no eran ciertas. Aunque su nueva versión contrasta un poco con sus palabras de semanas pasados, el bogotano se reafirmó diciendo que todo viene de fuentes confiables.

Para el periodista capitalino, el equipo de Gamero aunque debe aprender a lidiar con la crítica y debe construir su mejora desde allí mantiene una unión importante de cara a la final de Copa y la última fecha de la Liga.

Situación al interior del equipo

“Me dicen que al interior de equipo no hay nada. No hay rencillas personales, no hay líos de poder, no hay disputas por premios, no hay problemas con la unión del grupo. Al contrario me dicen que después del partido hubo palabras muy bonitas entre compañeros”.

Los problemas al interior del vestuario

“Me dicen que el espíritu es: Miramos la tabla y estamos clasificados, tenemos una final de Copa y jugamos contra un equipo eliminado. Millonarios entiende que Alianza lo va salir a buscar y eso lo favorece”.

Sobre lo que el equipo necesita

"Millonarios tiene que hacer algo diferente. No hay que salir con lo mismo porque ya le conocen la mano".

Por ahora, Millonarios espera para su próximo partido. El cuadro azul jugará por la última fecha de la Liga Betplay, el siguiente domingo 30 de octubre, ante Alianza en Barracabermeja.