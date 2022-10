Millonarios volvió a perder en la Liga Betplay. Los azules dejaron escapara la primera chance que tenían para asegurara su paso a las semifinales del segundo semestre de 2022. La derrota ante Independiente Medellín caló hondo en una hinchada que ha visto como ha caído el nivel del onceno embajador en las últimas fechas

Después de ceder tres puntos de local ante el cuadro poderoso, las reacciones llegaron desde muchas partes. Una de las voces fue la del Carlos el 'Pibe' Valderrama. El histórico jugador del equipo cafetero señaló las falencias de los dirigidos por Alberto Gamero.

Sin embargo, en sus palabras, el ex futbolista samario apuntó contra un problema interno que podría haber complicado el buen momento que traía el equipo. Aunque hay muchas versiones sobre esta situación, para el 'mono' algo pasó en la interna del club.

"¿Qué le pasa a los jugadores, por qué iban de primeros y ahora son siete partidos que no ganan? Pregúntale a ellos que sucede, algo tiene que haber! ¿Cuál es lo extra futbolístico, cuál es el cambio, hubo cambio de técnico, hubo cambio de jugadores?, ¿Cuánto duraron parados, 80 años? No, sí ellos no han parado nada. Algo hay entre los jugadores que pasó! Que digan porqué se van a quedar eliminados".

Y añadió: "Ellos saben porqué no puede ser posible que hayan jugado tan bien y lleven siete partidos que no juegan bien y que no ganan. Se pueden quedar afuera, pero tienen que ganar".

Por ahora, los azules mantienen vivas las chances para llegara a las semifinales. La condición para que los embajadores estén en los cuadrangulares es ganar ante Alianza Petrolera en la última jornada.