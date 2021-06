Alberto Gamero: "Deseo salir campeón para entrar en la historia de Millonarios"

Millonarios se juega la gran final de la Liga Betplay ante el Deportes Tolima. El partido que se jugará en el estadio El Campín sin la presencia de público por las medidas de bioseguridad, tendrá un tinte especial para el estratega ‘albiazul’, Alberto Gamero, quien manifestó en la rueda de prensa previa al compromiso que va a ser él quien “más va a sufrir, el que más va a desear salir campeón y es entrar en la historia, la única manera es siendo campeón y se lo digo a los jugadores. Sería algo grande porque siempre quise venir a Millonarios, trabajé duro para estar aquí y con esta oportunidad sería un premio de Dios y a todo el esfuerzo que se ha hecho”.

Por otra parte, se mostró tranquilo, a pesar de las ausencias que tendrá contra los ‘pijaos’, ya que no podrá contar con Cristian el ‘Chicho’ Arango y Ricardo el ‘Caballo’ Márquez, quienes están sancionados: “A pesar de tener unas bajas en el partido pasado en este hemos recuperado varios, como Breiner Paz. Vamos a tener un equipo más sólido, con jugadores en posiciones y mirar de ahí en adelante las alternativas. Esperar lo de Andrés Llinás, existe una prueba hoy (sábado en la noche), estamos esperando los resultados y con Juan Camilo García esperando unas terapias a ver si le da”.

Asimismo, el estratega ‘embajador’ agregó que la ilusión que tiene en este equipo es porque se ha mostrado “un espíritu guerrero, bajo unos conceptos que tenemos. Hay parámetros cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos”.

Finalmente, Alberto Gamero no ocultó su ilusión de levanta el título con el equipo de sus amores: “Me tiene ilusionado, hemos jugado 110 minutos en una semifinal y final con 10 hombres y hemos podido sacar los partidos y ojalá el día de mañana terminemos con los once y ser más fuertes. Eso me apasiona y me ilusiona”.