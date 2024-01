Alberto Gamero explicó la ausencia de Édgar Guerra: ¿se va de Millonarios?

Culminó la segunda fecha de la Liga BetPlay 2024-I con un frío empate entre Millonarios vs Atlético Bucaramanga en ceros en la capital del departamento de Santander. Oportunidades hubo, pero no fueron muchas para poder marcar algún gol durante los 90 minutos.

Millonarios tuvo la más clara en un contragolpe comandado por Beckham David Castro, que finalizó Larry Vásquez en el área, sin ser una posición habitual para el volante de marca albiazul. Larry, a puerta abierta, definió por un costado y dilapidó la gran oportunidad para llevarse los tres puntos en Bucaramanga. Sin embargo, el club local también tuvo una con Daniel Mosquera, pero Álvaro Montero atajó.

Vea también: Millonarios no desentona y Nacional se complica: posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 2

Tras el partido, Alberto Gamero estuvo presente en la rueda de prensa, en donde referenció el empate de esta manera, “el partido por momentos fue de ida y vuelta. Pero esa ida y vuelta no terminó en opciones claras de gol ni de ellos, ni de nosotros. Me parece que el trabajo defensivo de ambos equipos fue bueno y hubo dos descuidos. Verdaderamente, solo hubo dos jugadas que yo pienso que fueron muy claras, y una fue esa de Larry Vásquez y, por parte de Bucaramanga, la de Daniel Mosquera”.

Pese a las pocas opciones, Alberto Gamero se sintió satisfecho por el punto en un partido tan cerrado entre ambas instituciones. Durante las semanas, mucho se ha hablado de Édgar Guerra por una posible salida, tanto así que se ha dicho que el jugador quisiera salir del club. Sobre esto, el samario afirmó que, “no ha arreglado su parte contractual con el club, y estamos esperando a eso, si se cuadra o no se cuadra. Esa es la única razón por la cual no ha venido”.

Le puede interesar: Millonarios sacó un pálido empate en su visita al Bucaramanga en el cierre de la Liga Betplay

Finalmente, Gamero también dio un parte de tranquilidad por las bajas, “cuando hablamos de lesiones, hay muchas que son por sobrecarga y otras por juego. No hay ninguna lesión por sobrecarga, sino que son lesiones que le pasan a todos los jugadores y desafortunadamente, nosotros lo tenemos en mayor cantidad”. Además, agregó que el club está esperando recuperar a los lesionados lo más pronto posible.