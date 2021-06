Alcaldía de Bogotá respondió sobre el público para la final Millonarios vs Tolima

Millonarios y Deportes Tolima jugarán la gran final de la Liga Betplay en Ibagué y Bogotá para definir al primer campeón de 2021 en medio de un año difícil para el FPC debido a la pandemia y la crisis social que trastocaron sus planes logísticos y de calendario.

Respecto a la final, había una pequeña posibilidad sobre la presencia de público en los estadios luego que el Ministerio de Salud haya autorizado eventos en ciudades con las UCI en menos de 85% de capacidad y dando autonomía a las alcaldías con mayor ocupación hospitalaria de tomar decisiones. Así las cosas, y viendo el piloto en Barranquilla para Colombia vs Argentina, había cierta ilusión.

Lea también: Yerson Mosquera se va a la Premier League y dejará jugosa cifra a Nacional

Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá fue tajante: "No hay ninguna posibilidad de tener público, la norma es de carácter nacional y es claro que las ciudades que estén por encima del 85 por ciento en ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos no podrán tener este tipo de eventos. Lamento confirmar que no hay posibilidad epidemiológica alguna de tener público dentro del estadio para la final del fútbol colombiano”, dijo Alejandro Gómez, secretario de salud, en rueda de prensa.

Ibagué tampoco tendrá público para el partido del jueves por un tema similar a Bogotá. Además, cabe señalar que en Millonarios ni siquiera hicieron la solicitud porque sabían de la respuesta negativa de la Alcaldía y se conforman con que les presten El Campín para el compromiso definitivo.

De interés: Rusia consiguió su primer triunfo ante Finlandia en la ciudad de Los Zares

El partido de ida será el jueves 17 de junio a las 8pm en Ibagué y la vuelta el domingo 20 de junio en Bogotá. El llamado de las autoridades es disfrutar la final del fútbol colombiano en paz evitando aglomeraciones cerca de los estadios y en los hoteles de concentración de los equipos.