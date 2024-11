Alerta en Millonarios para enfrentar a Santa Fe: jugadores clave que serían baja

El reciente triunfo de Nacional sobre el Deportivo Pasto le pone un toque especial al compromiso entre Independiente Santa y Millonarios, pues ambos equipos llegan al duelo del próximo 26 de noviembre con la obligación de conseguir una victoria.

Millonarios igualaría en puntos a Nacional y debería golear a Santa Fe, pues el cuadro Verdolaga cuenta con una diferencia de gol de +6, mientras que Millos solo tiene +1.

Por otro lado, Santa Fe necesita de un triunfo para sumar sus primeras tres unidades en el cuadrangular y solo quedar a tres puntos del equipo paisa, actual líder de la zona A de las finales de la Liga Betplay.

Pese a esto, el equipo de Alberto Gamero sigue su preparación para el clásico y se espera aún la confirmación de la lista de convocados del equipo para asegurar que Daniel Cataño estará en el compromiso ante Santa Fe.

Aunque el volante fue fundamental en el triunfo ante Deportivo Pasto, lo cierto es que su salida a falta de diez minutos del fin del compromiso causa polémica e incertidumbre en la afición.

"Con Cataño habíamos hablado de 20, 25 o 30 minutos. Para el segundo tiempo le pregunté cómo se sentía para estar, ellos son los que saben dónde les duele. Él me dijo que se sentía bien y que quería entrar, pero cuando vio que iba a salir Macka, él mismo me hizo la señal. Me dijo que se sentía bien, pero que no abusáramos. Faltaban casi 10 minutos e inteligentemente me dijo que estaba bien, pero podía salir. Afortunadamente salió sin molestias", fue la explicación de Gamero tras el cambio del jugador.

Además, Millonarios cuenta con la baja de Juan Pablo Vargas tras lesión en la fecha FIFA con Costa Rica, lo que obliga a mover la nómina para conseguir un triunfo ante el rival de patio.