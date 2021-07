Alerta en Millonarios tras dos ofertas por Juan Pablo Vargas desde Argentina

Luego de perder la final ante Deportes Tolima y reintegrarse a los entrenamientos con la ausencia definitiva de Fredy Guarín, en Millonarios han avisado que poco o nada tendrán como novedad en el mercado de fichajes y buscan mantener la base del equipo que formó Alberto Gamero.

No obstante, hay un tema que inquieta en el club y es el futuro del defensor Juan Pablo Vargas, esto luego que Newell’s Old Boys de Rosario haya hecho dos propuestas por él, aunque por ahora no convencen a Millonarios; sin embargo, podrían llegar más.

Según ESPN Costa Rica, Newell’s ofreció una cesión a préstamo con opción de compra o la adquisición del 30% de sus derechos deportivos; pero en Millonarios no han admitido esta posibilidad teniendo en cuenta su importancia en el equipo y que tiene contrato hasta diciembre de 2023.

Cristian Lema y Santiago Gentiletti (este último en recuperación de una operación) son los dos zagueros centrales de Newell’s, por lo que buscan uno más de experiencia para el mercado. Asimismo, reportan que avanzan en otros fichajes como Fausto Grillo, Tomás Cardona, Lucas Orban.

No es el primer club que se interesa en Juan Pablo Vargas luego que hace unas semanas se haya conocido de un sondeo proveniente de Vélez Sarsfield en Argentina.