Alex Mejía reveló las razones por las cuales no llegó a Nacional y Junior

Alexander Mejía estuvo en la órbita de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, pero por cosas del destino el volante no llegó a ningún arreglo con dichos equipos y terminó convirtiéndose en el nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe para lo que será el segundo semestre de la Liga Betplay.

Mucho se dijo sobre el por qué Alex Mejía no llegó al equipo barranquillero o paisa, por lo cual, el propio jugador en una entrevista dejó en claro las razones por las cuales no se dieron las cosas.

“Yo quedo libre. Se da lo de Junior, pero la verdad no se llegó a un buen puerto. Desafortunadamente no se dieron las cosas. Antes de terminar mi vínculo con Libertad venía en conversaciones con Atlético Nacional y que sí, que no, que no se podía, que había que esperar por el tema de Fernando Uribe y que en esas posiciones tenían jugadores”, fueron las palabras de Mejía en la charla que tuvo en ESPN.

Asimismo, contó cómo se dio su llegada a Santa Fe, luego de no llegar a ningún acuerdo con Nacional y Junior: “Decido irme a Armenia a seguir preparándome. No dejé de entrenar esperando oportunidades. Al final Agustín Julio y la gente de Santa Fe me llaman y me expresan abiertamente todo lo que ellos quieren. Me sedujo el proyecto y decido ir a Santa Fe. Me siento feliz”, pues regresó al fútbol colombiano, algo que tenía en mente desde que estaba en Libertad de Paraguay.

“Me siento joven, bien físicamente y cada día me levanto con ganas, con más fuerza. Sentía que estaba perdiendo tiempo. Hablé con la gente de Libertad. Ellos abiertamente aceptaron mi punto de vista y creo que se llegó a un buen arreglo”, sostuvo Mejía.