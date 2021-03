Alfredo Arias le dio 'garrote' al VAR y puso bajo la lupa a los árbitros

El entrenador de Deportivo Cali, Alfredo Arias, se mostró indispuesto, luego que su equipo hubiera empatado ante Independiente Santa Fe 1-1 en la décima jornada de la Liga Betplay. El uruguayo le concedió una entrevista a El País de Cali en donde no ocultó su inconformidad con lo ocurrido en el encuentro: "No quiero creer que los árbitros vengan a perjudicar al Cali. No sé por qué no se va a revisar en el VAR jugadas en contra de nosotros. En Colombia hay una resignación que los arbitrajes pueden ser equivocados”.

Asimismo, el estratega uruguayo resaltó que “debe haber una revisión de lo que es el nivel del arbitraje en el país. Todos los actores debemos tener las mismas garantías”.

Por otra parte, la jugada cuestionada por el elenco vallecaucano fue el penal que derivó en gol de Sherman Cárdenas, la cual Arias expresó que tuvo una “interpretación errónea. La he mirado varias veces. Creo que el VAR está para dar justicia, es imposible que de espalda, la pelota le pegue en la nalga y no le dé en la mano”.

Cabe resaltar que los 'azucareros' deben buscar ahora los puntos perdidos, por lo que visitan en el estadio Palogrande a Once Caldas en la undécima fecha de la Liga Betplay donde espera seguir en el liderato, ya que Deportes Tolima y Santa Fe están al acecho.