Álvaro Montero habló de su futuro en Millonarios y defendió a Gamero

Montero respondió a las críticas y defendió a Gamero

Álvaro Montero también aprovechó para responder a las críticas que ha recibido Millonarios en los últimos días y adicionalmente defendió el trabajo hecho por el director técnico Alberto Gamero.

"Las críticas de buena manera con aceptables. No comparto lo que dicen del profe. Sostener un proyecto por tanto tiempo y competir no es fácil para ningún entrenador. Hay que darle el mérito. Por jugar dos o tres partidos mal no se puede acabar al entrenador. El fútbol es una cuestión de resistencia, entre más tiempo de trabajo, mejores son las condiciones. El entrenador nos da ciertos argumentos y preparación, pero él no se mete a la cancha, los jugadores debemos tener la responsabilidad", afirmó.