Álvaro Montero: "Muchos dudaban que Tolima iba a quedar campeón"

El guardameta del Deportes Tolima, Álvaro Montero fue una de las piezas vitales por haber sido una de las piezas fundamentales para conseguir la tercera estrella del cuadro ‘Pijao’ en el FPC. En medio de las celebraciones, el joven portero no ocultó su alegría e indicó que Tolima no está celebrando “por causalidad”.

“Muchas personas dudaban de este objetivo, nosotros internamente nunca lo hicimos porque es el trabajo de nosotros y por eso nos toca disfrutar porque somos campeones”, sostuvo Montero a las cámaras de Win Sports+.

Por otra parte, Montero se refirió sobre el abrazo que le dio al juez central del partido cuando quedaron campeones: “Yo le dije que iba a celebrar con él porque me estaba acelerando. Cuando lo hice le pedí disculpas porque no me quería meter en cosas de su trabajo, pero ya lo tenía pensado”.

En medio de la celebración el portero de 26 años indicó que en menos de seis meses se jugaron dos finales y que esta no se podía escapar. Asimismo, contó que hubo un momento donde se peleó con Anderson Plata porque “son situaciones que tienen que pasar, pero que afortunadamente salimos victoriosos”.

Finalmente, habló sobre su futuro con el Deportes Tolima, donde fue claro al decir que “vendrán cosas positivas”, pero no se comprometió a revelar nada sobre lo que pasará en los próximos días, ya que quería celebrar con sus compañeros por haber obtenido la segunda estrella con el elenco ‘pijao’.