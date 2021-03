Amaranto Perea da la cara y opina del VAR en la derrota del Junior ante Nacional

Junior no pudo conseguir el objetivo y perdió 1-0 ante Atlético Nacional en el juego por la fecha 12 del fútbol colombiano. El entrenador hizo el balance de la derrota y dio sus impresiones sobre la actuación del VAR.

“Creo que fortalecidos. El resultado considero que es injusto. El equipo en el primer tiempo y parte del segundo compitió y compitió muy bien. Estábamos más cerca de marcar que Nacional, que es un buen equipo. Lástima el resultado, pero tengo que decir que mis jugadores han estado en un nivel bastante alto”, destacó Perea.

Junior por momentos superó a Nacional, pero durante el partido se presentaron varias jugadas polémicas, desde el penal a favor del cuadro antioqueño, hasta una acción de gol invalidada al cuadro 'Tiburón' por fuera del lugar de Miguel Ángel Borja. Asimismo, la expulsión de Teófilo Gutiérrez fue el otro factor que protagonizó el compromiso.

A pesar del arbitraje, Amaranto Perea aseguró que cree en la herramienta del VAR; no obstante, se refirió a los criterios.

“Yo confío en el VAR, me parece una herramienta buena. Lo que me preocupa son los criterios que se aplican para resolver jugadas. En muchas jugadas como esta, el árbitro ha ido hasta el VAR y ha decidido si es fuera de lugar o no. El penalti no lo he visto, pero si es penalti es penalti. No estoy en contra de que la herramienta entre y se pite lo que realmente se ve. Lo que me preocupan son los criterios que se utilizan para tomar una u otra decisión. Es lo que te puedo decir, nada más”, indicó.

Respecto a lo que viene para el Junior, Perea cree que cada derrota ayuda a aprender de los errores y potenciar más al equipo.

“Creo que hay momentos y hay rachas. Aun así nos ponemos en ventaja, creo que ese gol nos fortalecía mucho más, ellos tenían que salir a presionar y nos iban a dejar mucho más espacio. Queda claro que no tuvimos la eficacia que hemos tenido en otros partidos y eso sin duda afecta”, concluyó.

Junior es décimo con 17 puntos y una diferencia de gol de dos.