América de Cali recibe buena noticia para el debut de César Farías

América de Cali se prepara para disputar la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024 este domingo 28 de enero cuando reciba en el estadio Pascual Guerrero a Atlético Nacional, en compromiso en el que debutaría oficialmente como director técnico el venezolano César Farías.

Para el duelo de estreno de Farías, el conjunto 'escarlata' podría utilizar a cuatro refuerzos que no pudieron sumar minutos en la primera jornada frente a Águilas Doradas.

Se trata del defensor Andrés Mosquera Guardia, el volante Alexis Zapata y los delanteros Rodrigo Holgado y Michael Barrios.

Estos jugadores no pudieron actuar frente a Águilas Doradas por no estar inscritos ante la Dimayor, ya que no se ha recibido el Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

En la primera jornada sí pudieron sumar minutos el portero venezolano Joel Graterol, los defensores Daniel Bocanegra y Jeison Palacios , el volante Harold Rivera y el delantero Edwar López.