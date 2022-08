América de Cali recupera pieza en el ataque para recibir a Águilas Doradas

América de Cali se prepara para recibir este martes 9 de agosto a Águilas Doradas de Rionegro en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay en donde tendrá como gran objetivo sumar su primera victoria del campeonato.

Para el duelo que tendrá su pitazo inicial a las 7:30 de la noche, el director técnico Alexandre Guimaraes confirmó el regreso de un jugador, que se sumó refuerzo para el segundo semestre del 2022.

Se trata del delantero Juan David Pérez, quien había estado ausente por problemas físicos, pero que hará parte de la convocatoria para el compromiso frente a Águilas.

A pesar de que el atacante estará a disposición de Guimaraes, el mismo futbolista informó que no está en condiciones para jugar os 90 minutos.

"No se apuró la recuperación para no ir a recaer, aún no estoy para los 90 minutos", afirmó en diálogo con el Súper Combo de RCN.

Juan David Pérez regresó a América de Cali para el segundo semestre de 2022 como refuerzo y ante la imposibilidad que tenía el equipo de fichar jugadores. El atacante y el club llegaron a un acuerdo con Once Caldas para terminar el contrato en condición de préstamo que tenía vigente.

Partido a puerta cerrada

América tendrá dos malas noticias para el duelo contra Águilas. La primera corre por cuenta de la sanción que tiene la plaza, por lo que el partido entre Escarlatas y antioqueños se disputará a puerta cerrada; esto ha tomado por sorpresa al directivo pues "estoy muy sorprendido por la respuesta del Comité Disciplinario de Dimayor".

La segunda mala noticia corre por cuenta del volante español Iago Falque, quien "este fin de semana hizo parte de la práctica pero todavía siente molestia en la uña", por lo que no hay fecha para su regreso a la competencia.