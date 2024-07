América se desarma: confirmada la undécima baja del segundo semestre

América de Cali se alista para lo que será la segunda parte del 2024. El conjunto escarlata tiene la obligación de pelear el título de la Liga Betplay en el segundo semestre y por ello ha iniciado una renovación importante en la plantilla. Los rojos han tenido siete salidas y podría anunciar nuevas bajas en las próximas horas.

Jorge 'Polilla' Da Silva ya había manifestado en su momento que el equipo no tendría jugadores que no estuviera contento y con ganas de jugar en el club. Uno de los nombres que no ha mostrado mucha disposición a seguir en el equipo caleño confirmó su salida este sábado.

Luego de la marcha de Edwar López, siguieron Víctor Ibarbo, Edwin Cardona, Gastón Sauro, Jhon García, Luis Sánchez, Andrés Sarmiento, Pedro Bravo y Daniel Mosquera, que se fue rumbo al fútbol italiano para fichar por Hellas Verona.

Lea también: Tulio Gómez tomó radical decisión sobre el estadio de América para jugar de local

Durante las últimas horas se confirmó que el elenco escarlata cerró unan nueva marcha, se trata de Yaliston Martínez que se inició en las categorías inferiores del rojo. El defensor ya habría llegado a un acuerdo con el cuadro caleños tras varios años entre idas y vueltas, pero sin afianzarse

La información fue revelada por la cuenta oficial de 'X' del elenco americano que le agradeció al jugador sus servicios: “El defensor Yaliston Martínez finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en su carrera deportiva”

América tiene como objetivo sumar otros nombres de peso a su plantilla para formar una nómina que le pueda asegurar pelear por el título. Los rojos tienen como objetivo jugar la Copa Libertadores 2025 y buscar la estrella que les ha sido esquiva desde 2020.

Le puede interesar: América se quedó sin fichaje: “no se va a dar, decidieron otras cosas”

Por ahora, no se sabe cuál será el siguiente nombre en llegar a la casa americana. Todo apunta que un zaguero central podría vestirse de rojo en las próximas horas.