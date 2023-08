"Regalamos 3 penaltis": Lucas González señala a jugadores de América y habla de su continuidad

América de Cali vivió una nueva derrota en la Liga Betplay. El conjunto escarlata perdió por 4-3 ante Junior luego de ir ganando por 3-0 y acabó encarrilando otra derrota en línea a un panorama que venía bastante complicado.

Los dirigidos por Lucas González mostraron un arranque bastante bueno con las anotaciones de Emanuel Olivera en contra y de Edwin Cardona por partida doble. Sin embargo, en la segunda parte, el partido cambió totalmente y los cambios del técnico rojo no fueron efectivos. Carlos Bacca, 'Cariaco' González y Deiber Caicedo terminaron dándole la vuelta al partido.

Al finalizar el partido, la afición dejó varios mensajes en redes y se hizo evidente el desencanto que existe hacia el entrenador. Sin embargo, el DT acudió a la rueda de prensa para dar sus explicaciones de lo sucedido y las sensaciones de un compromiso complicado.

Luego de terminar el juego, el estratega americano hizo presencia en la conferencia y habló sobre lo que fue el rendimiento del equipo. Sin embargo, González apuntó que una de las claves estuvo en los errores defensivos que ya le habían pasado factura ante Medellín.

Las sensaciones del partido

“Es un partido muy extraño. Cuando nos marcan el penalti terminando el primer tiempo se siente que estás encima, pero hay que tener cuidado. Luego arranca el segundo tiempo y pitan otro penalti, y es increíble que nos piten 5 penaltis en los últimos 2 partidos de liga, y por ahí pasa la diferencia en el resultado en ambos partidos. Hay frustración porque no fuimos capaces de defender el resultado”.

Continuidad y estabilidad en el cargo

“Estamos arrancando un proceso que apenas lleva 5 partidos. Hoy es un partido que no esperaba mucha gente, pero los hinchas se quedan con el resultado y en ese caso les pedimos disculpas porque no pudimos darles esa alegría. El trabajo de nosotros es para intentar ganar más, pero ¿cuándo se da un partido que piten 4 penales y que 3 sean en contra? Estaban revisando todo, pero la de Carlos Darwin no la miraron”.

Errores puntuales en las jugadas de penalti

“Regalamos 3 penaltis, me siento molesto y triste porque justamente lo hablamos, porque ya son 5 penaltis en 2 partidos. Es normal que el jugador se relaje cuando va ganando, pero después del primer penal nos encontramos con otros 2 penaltis. La sensación es de frustración y tristeza porque no esperaba que esto pasara”.

Carga emocional del equipo

“Esa parte táctica a nosotros nos gusta mucho porque encontramos soluciones que a veces salen o a veces no. Entra el partido en esta situación emocional y es difícil tener esa influencia, porque intentas tener variantes tácticas, pero eso emocional juega mucho”.

Por ahora, América ya piensa en lo que será su siguiente partido. El conjunto escarlata visitará Bogotá para medirse ante Independiente Santa Fe en la octava fecha de la Liga Betplay.