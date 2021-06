América no para: confirman el cuarto fichaje que tendrá Osorio

América de Cali versión Juan Carlos Osorio sigue con el objetivo de salir campeón y pelear la Copa Sudamericana. El equipo 'Escarlata' no da un paso al costado, aunque se le hayan ido varios jugadores por ofertas del fútbol del exterior.

Puede ver: "Es hasta irresponsable": primer enojo de Osorio en el América; el DT explicó sus razones

En esta meta de reforzar la escuadra, los rojos buscarían cerrar el fichaje de Elvis Mosquera, jugador del Atlético Bucaramanga que se ha venido destacado por sus grandes momentos en la Liga Betplay, incluso, el profesor Luis Fernando Suárez había fortalecido y resaltado su juego.

Según confirmó el propio presidente del cuadro bumangués, Jaime Elías Quintero, en charla con Futbolred, el defensor jugará en América. Sin duda, una gran pieza para empezar a fortalecer el conjunto que desea Osorio.

"América se lleva una persona increíble. Ese muchacho es entregado totalmente a su familia. Ahora como futbolista ojalá le rinda al equipo, porque a nosotros nos rindió mucho. A mí no me gusta cortarle alas a nadie del grupo, el que tenga otra opción, bien ido. Me duele lo de Elvis, pero esa es la realidad. Todo tiene su principio y su fin. Como persona es increíble y como jugador muy cumplidor", confirmó.

Lea también: De Santa Fe al América: el otro fichaje que alistan los 'Diablos rojos'

El plan de los ‘Diablos Rojos’ es potenciar sus inferiores, sacar jugadores al primer equipo y fichar una columna vertebral para que sea potenciada. Así buscarán hacer una buena campaña en el campeonato colombiano, pero lo más importante es subir un escalón a nivel internacional. El escenario será la Copa Sudamericana.