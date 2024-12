América puso en apuros a Once Caldas; se espera comunicado de Dimayor

Once Caldas superó 3-0 a América de Cali en el marco de la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-2, lo que dejó al cuadro vallecaucano sin posibilidades de clasificar a la gran final del certamen, y al Blanco Blanco en la primera posición del grupo B.

Pero algo indica que no todo está dicho en este partido, y que podría avecinarse una pérdida de puntos para Once Caldas -en el peor de los casos-. La versión surgió debido a los incidentes que hubo en la tribuna, cuando seguidores de América agredieron físicamente a aficionados del equipo local.

Así lo dio a entender el analista arbitral José Borda, quien publicó en su cuenta de que X que el partido "no había terminado y algunos hinchas tuvieron un enfrentamiento", por lo que se podrían venir algunas sanciones para el cuadro local.

Asimismo, Borda explicó que si bien Wilmar Roldán no suspendió el juego, sí "tendrá que informar los incidentes para que la Comisión Disciplinaria actúe", indicando que Dimayor podría tomar una decisión tajante en torno a este tema.

Inevitablemente, este asunto hace remontar a la decisión que se tomó a mitad de torneo en la fase de 'todos contra todos', cuando Nacional derrotó a Junior en el Atanasio Girardot, pero debido a que los hinchas visitantes generaron desmanes, el juego fue suspendido y se le otorgaron los puntos al Tibburón (que oficiaba como visitante).

No se está afirmando que esto vaya a pasar, pero en vista del antecedente que hay y de que sí hubo alteración del orden dentro del estadio, no se descarta que Dimayor tome una decisión similar en el juego entre Once Caldas y América.

Cabe recordar que América se quedó con cuatro puntos y eliminado de la Liga Betplay, mientras que Once Caldas llegó a nueve unidades y es líder del grupo B.