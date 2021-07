América, Quindío y Cali debutaron con victoria; tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 1

Disputada la jornada sabatina de la primera fecha de la Liga Betplay, en el estadio El Campín, Independiente Santa Fe recibió a Deportivo Cali que llegaba con la idea de quedarse con los tres puntos del campeonato.

El Deportivo Cali sorprendió en el último minuto y con los goles de Jhon Vásquez (36) y Andrés Balanta (90 +4) se quedó con los tres puntos. Por el lado de Santa Fe marcó Kelvin Osorio (72).

La jornada inició con el encuentro entre América de Cali y Junior de Barranquilla. El equipo de Juan Carlos Osorio debutó con victoria en el torneo colombiano. Gracias a las anotaciones de Javier Ortíz (77), Rodrigo Ureña (84) y Adrián Ramos (90 +2) el cuadro ‘escarlata’ venció 3-1 a los ‘tiburones’ que descontaron por intermedio de Juan David Rodríguez (45 +1).

Posteriormente se jugó el partido entre Deportes Quindío y Jaguares de Córdoba. El equipo de Armenia volvía a la primera división tras ocho años de ausencia y lo hizo de gran manera venciendo 2-0 al cuadro cordobés. Con los goles de Luis Fabián Mina (7) y Yilmar Filigrana (72) el elenco de Óscar Quintabani sumó sus primeros tres puntos.

Hay que decir que en la fecha del domingo se jugarán los compromisos entre Envigado vs Nacional, Patriotas vs Bucaramanga y Pasto vs Millonarios.

TABLA DE POSICIONES LIGA BETPLAY, FECHA 1:

1. América de Cali 3 pts

2. Deportes Quindío 3 pts

3. Deportivo Cali 3 pts

4. Águilas Doradas 1 pt

5. Medellín 1 pt

6. Bucaramanga 0 pts

7. Atlético Huila 0 pts

8. Atlético Nacional 0 pts

9. Deportes Tolima 0 pts