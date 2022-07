Andrés Felipe Román explicó porqué eligió a Nacional y reveló su objetivo a cumplir

Atlético Nacional confirmó la contratación del lateral derecho de 26 años Andrés Felipe Román, quien se convierte en el primer refuerzo del equipo 'verdolaga' para el segundo semestre.

Este jueves 21 de julio, en su primera rueda de prensa con el conjunto antioqueño, Román dejó claro el principal objetivo que tendrá en su nuevo club.

Lea también: Más 'verdolaga' que Higuita: A perrito le celebraron cumpleaños con temática de Atlético Nacional

"Revisamos todas las ofertas, no solo se vio el factor económico si no que también el tema de crecer, me faltan etapas por quemar y quiero hacer una buena participación internacional representando a Atlético Nacional", afirmó.

El lateral aseguró que fue bien recibido por el grupo de jugadores de Atlético Nacional y se siente bien físicamente para ser utilizado por el jugador Hernán Darío Herrera.

"El recibimiento del grupo ha sido muy bueno. Estoy contento y motivado. A nivel físico voy cogiendo la forma de a poco. Me he sentido bien durante los últimos entrenamientos. Tengo ganas de jugar, se lo manifesté al profe, me he sentido bien y espero sumar minutos en el próximo partido".

Le puede interesar: "No es verdad que Nacional vaya a reenganchar a Gio Moreno"

Andrés Román explicó que para él será beneficioso tener una competencia interna por el puesto con Yerson Candelo.

"La competencia interna será interesante. Yerson Candelo es un excelente jugador con muy buenas condiciones, espero nos podamos complementar para sacar lo mejor de cada uno".