América sigue sumando bajas: otra de sus figuras será refuerzo de Nacional

América de Cali se alista para lo que será la segunda parte del 2024. El conjunto escarlata tiene la obligación de pelear el título de la Liga Betplay en el segundo semestre y por ello ha iniciado una renovación importante en la plantilla. Los rojos han tenido siete salidas y podría anunciar nuevas bajas en las próximas horas.

Jorge 'Polilla' Da Silva ya había manifestado en su momento que el equipo no tendría jugadores que no estuviera contento y con ganas de jugar en el club. Uno de los nombres que no ha mostrado mucha disposición a seguir en el equipo caleño tendría todo listo para irse y ficharía por Atlético Nacional.

Durante las últimas horas se confirmó que el elenco verdolaga tiene todo listo para cerrar el fichaje de uno de los atacantes americanos. El extremo iría cedido al elenco antioqueño como una de las nuevas caras y regresaría al club por el que ya tuvo un paso entre 2016 y 2019.

Se trata de Andrés Sarmiento que fue campeón con el equipo paisa en La Copa Libertadores 2016, la Recopa Sudamericana 2017 y la Liga y Copa Betplay del mismo año. El extremo ya habría llegado a un acuerdo con el cuadro verde e incluso habría rechazado una propuesta que tenía para llegar a Millonarios.

La información fue revelada por el periodista Julián Capera que confirmó por medio de su cuenta de Twitter que todo ya está cerrado: "Principio de acuerdo entre Atlético Nacional y Andrés Sarmiento para el regreso del extremo al conjunto verdolaga. A esta hora, le ganan el pulso a Millonarios. El acuerdo con América de Cali para la cesión ya se había dado la semana pasada".

Nacional tiene como objetivo sumar otros nombres de peso a su plantilla para formar una nómina que le pueda asegurar pelear por el título. Los verdes tienen como objetivo jugar la Copa Libertadores 2025 y buscar la estrella que les ha sido esquiva desde el primer semestre de 2022.

Por ahora, el acuerdo no se ha hecho oficial y se espera porque el jugador se haga los respectivos exámenes médicos, más el tema de documentación. Durante el último tiempo los fichajes y traspasos de un club hacia otro han aumentado significativamente.