"Aprecio a Santa Fe, pero quiero ganar con Junior": Fabián Sambueza

Junior de Barranquilla visita este miércoles 2 de febrero a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá en partido de la cuarta fecha en la Liga BetPlay Dimayor 2022.

El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con seis puntos en la tabla de posiciones luego de derrotar a Patriotas y La Equidad y caer a domicilio con Atlético Nacional.

Una de las alternativas que tiene el entrenador Juan Cruz Real en la creación de juego ofensivo es el volante argentino Fabián Sambueza, que en rueda de prensa previa recordó su paso por Independiente Santa Fe.

"Se habló de que podría ir a Santa Fe a comienzo de año, pero yo no me quería ir de Junior, estaba bien, el profe y la directiva tomaron la decisión de dejarme y yo trabajo para responder y defiendo el escudo de Junior. Pasé por Santa Fe y tuve buen momento, le tengo aprecio a la gente, pero me toca defender el escudo de Junior y lo portamos con orgullo y ojala ganemos allá", afirmó.

Sambueza también destacó la fortaleza del equipo bogotano como local, pero reiteró que Junior jugará en búsqueda de la victoria.

"Es un lindo partido para seguir por la senda de la victoria, tratar de empezar a competir de otra manera con los equipos grandes, lamentablemente perdimos con Nacional, no tuvimos una buena actuación en el primer tiempo. Lo que pasó el semestre pasado quedó atrás y debemos pensar en lo que viene contra un rival que en su casa e hace fuerte", indicó.

Finalmente, el volante explicó que el entrenador Juan Cruz Real le pide tener protagonismo en labor defensiva y ofensiva.

"El profe quiere que tratemos de actuar en defensa y ataque. En mi caso hay veces que toca hacer un esfuerzo. E fútbol ha cambiado mucho, todos tenemos la obligación de defender. Yo trato de hacer lo que me pide el profe, ocupar los espacio y cuando tenemos el balón generar juego con Yesus Cabrera", puntualizó.