Arde la Liga BetPlay: empresario acusó a árbitros colombianos de amañar partidos

William Rogatto solicitó seguridad tras sus declaraciones

El autodenominado “Rey del Descenso” también aseguró haber implementado su esquema ilegal de apuestas deportivos en 9 países, razón por la cual se le ofreció un programa de protección incluido en el acuerdo de culpabilidad por su delito.

“Tengo nueve países diferentes en apuestas, le pago mucho al deportista y también me gusta ganar. Si el presidente del equipo no está preocupado por su equipo, ¿lo estaré yo? Gano dinero perdiendo juegos, entregando juegos. Por eso me llamaron el Rey del Descenso desde 2009″, añadió Rogatto.

Por último, el empresario brasileño acusó a la mafia del fútbol motivar a la creación de su negocio ilegal: “Un árbitro está mal pagado, el detonante del fútbol está en la mafia, que es la confederación, la CBF”, concluyó Rogatto señalando a la Confederación Brasileña de Fútbol.