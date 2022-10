Arias se resigna tras la goleada de Santa Fe: "Yo he perdido más de lo que he ganado"

Alianza Petrolera e Independiente Santa Fe protagonizaron el último partido de la jornada del lunes en lo que respecta a la fecha 16 de la Liga Betplay y se firmó un 4-0 en favor del Aurinegro. El Rojo dejó pasar la posibilidad de asegurar su clasificación a cuadrangulares.

De entrada, los dirigidos por Alfredo Arias no se encontraron, y pese a que a lo largo del semestre ha habido partidos bastante flojos, este -teniendo en cuenta el abultado marcador- sería el más malo de la temporada. Posterior al mismo, el entrenador de los Cardenales habló.

Independiente Santa Fe: Declaraciones de Alfredo Arias tras ser goleado contra Alianza Petrolera

"Jugamos el peor partido del campeonato, no pudimos ser quienes somos, ni siquiera lo que somos en otros partidos donde vamos jugando mal y ponemos esfuerzo y voluntad para sacar resultados", afirmó de entrada Alfredo Arias, explicando que hoy carencia de estrategia, aplicación e incluso de ganas por parte de sus futbolistas.

Asimismo, evitó exponerse a sacar un poco de contexto la situación y prefirió esperar para adentrarse en lo que representó el duelo en Barrancabermeja, pues "no puedo hacer un análisis en caliente, pero sé que cometimos varios errores, no logramos descifrar este partido".

Además, el grupo parece no haber superado la emotividad que generó la remontada en el partido más reciente, lo cual Arias completó afirmando que "esto no pasa pocas veces en el fútbol, yo he perdido más de lo que he ganado, pero sé que jugando cinco partidos en 15 días y viniendo de un clásico de la manera en que la que se ganó, la emoción cuesta, hoy fue difícil podernos concentrar o estar en este partido".

Aun así, el entrenador uruguayo fue sensato y confesó que una goleada de este tipo es inaceptable para un equipo de la magnitud de Santa Fe, que además tiene entre sus objetivos avanzar a cuadrangulares y un torneo internacional; no obstante, volvió a sacar a relucir la victoria en el clásico: "Esto no debe pasar, pero es normal cuando vienes de un partido tan significante como el pasado".