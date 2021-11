Arturo Reyes es "perverso": Sheyla García destrozó al técnico del Junior

En el compromiso de la fecha 18 entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, se presentó un hecho con el estratega ‘tiburón’, Arturo Reyes, quien ha sido tendencia tras su polémica actuación con el juvenil Ferlys García (19 años), a quien sustituyó a los 38 minutos del primer tiempo para darle paso al atacante experimentado, Carmelo Valencia.

Ante esta situación, la periodista de Win Sports, Sheyla García, se le fue con toda a Reyes, quien esperó a que finalizara el primer tiempo para hacer la sustitución.

“Perverso (Arturo Reyes) para tratar a un juvenil cuando también podía haberlo hecho (el cambio) en el entretiempo. Qué mala imagen. Dicen mucho en Barranquilla que no sigue el año entrante, pero Arturo Reyes demostró que no es el técnico para Junior”, fueron las palabras de la periodista deportiva.

Asimismo, agregó que “Arturo Reyes había afirmado que era muy mal entrenador para estar con divisiones menores, con los juveniles de nuestro país en la Selección Colombia. Hoy fue a la notaría y lo autenticó”.

No obstante, Sheyla no fue la única en dar a conocer su opinión, la otra periodista, Lizet Torres, escribió en sus redes sociales que si bien es cierto, “Ferlys García no estaba pesando en el partido, pero a Arturo Reyes, como en otras ocasiones (caso Ian Poveda), le faltó tacto. Era cuestión de esperar 8 minutos. Ahora, esperemos no le pese con los veteranos que hay más de uno que no rinde...”.