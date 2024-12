Atento Bucaramanga; la condición que puso Gustavo Florentín para seguir en el Pasto

Le puede interesar: Definida la suerte de James con Rayo: confirman rival de Copa del Rey

“Mi agente no se ha comunicado conmigo. No sé mañana qué me podría decir, pero tengo la obligación de hacer la planificación. Si de repente aparece algo, voy a sentarme a hablar con el presidente (…) Para continuar, debe continuar el 80% del plantel y traer a algunos jugadores en determinadas posiciones”, añadió el estratega paraguayo.

Así las cosas, las directivas del Deportivo Pasto deberán pensar en mantener la mayoría de la plantilla que le ayudó a desempeñar esta gran campaña, donde se destacan nombres que seguramente recibirán buenas ofertas de otros clubes y que podría ser difícil que se mantengan, como el caso del goleador Daniel Moreno y del Capitán Kevin Londoño.