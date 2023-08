Atento Once Caldas: Dayro Moreno definió su futuro

Todo Once Caldas permaneció en vilo recientemente por cuenta de Dayro Moreno, pues el delantero de 37 años -que continúa como uno de los futbolistas más importantes de ese equipo- recibió una oferta de Central Córdoba de Argentina.

Por ende, la primera semana de agosto fue clave para el atacante y para Caldas, pues en caso de confirmarse su partida, habría poca posibilidad de reacción, dado que la primera ventana de inscripción de jugadores, ya cerró.

No obstante, el oriundo de Chicoral (Tolima) no se moverá, y ya se puede dar como un hecho que Dayro Moreno seguirá siendo jugador de Once Caldas durante el segundo semestre de 2023.

Lo anterior fue celebrado por un buen número de seguidores del Caldas, debido a que Dayro es un referente del equipo, y se ha hecho notar como uno de los líderes para el semestre que pinta como el más importante de la historia del club.

Y es que la lucha por no descender es una de las citas que tiene Once Caldas fecha tras fecha, y que probablemente lo persiga al menos hasta noviembre; pues el Blanco Blanco está 18 en esta tabla -solo arriba de Unión Magdalena y Atlético Huila, que de momento están perdiendo la categoría-.

Asimismo, no se descarta que Dayro Moreno haya encontrado un incentivo adicional para seguirse desempeñando en el Once Caldas dado que acumula 209 goles en el país, y está a solo 16 tantos de convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano.

La ratificación de que Dayro Moreno continuará desempeñándose en Once Caldas surgió en un video publicado por la cuenta del club, donde el atacante invita a la afición a asistir el próximo sábado al estadio para presenciar el 'Clásico del Eje Cafetero' ante Deportivo Pereira. El jugador de 37 años apuntó "esta es mi casa".