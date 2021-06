Atlético Nacional: la verdad sobre Leonel Álvarez y qué se sabe hasta ahora

Tras la salida de Alexandre Guimaraes del banquillo técnico de Atlético Nacional, se conoció que hay varios nombres que han surgido para reemplazar al timonel brasileño en el siguiente semestre de la Liga Betplay.

Aunque se ha dicho que Alejandro Restrepo será el sucesor de Guimaraes en la liga colombiana; el nombre de Leonel Álvarez ha aparecido como un posible candidato, luego de sus declaraciones a los medios nacionales.

El estratega antioqueño indicó en días pasados que le “gustaría dirigir a Nacional”, ya que “soy ganador y en el momento, si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional, estoy convencido que seré campeón no solo una vez, sino muchas veces”. No obstante, trascendió en los medios nacionales que por el momento a Álvarez no se le ha hecho ningún ofrecimiento para que se convierta en el nuevo técnico ‘verdolaga’.

Por el momento, todo es un hermetismo en la escuadra antioqueña, teniendo en cuenta que los directivos en un comunicado oficial indicaron que se “está trabajando en la identificación y construcción del nuevo cuerpo técnico que tendrá la responsabilidad de enfrentar la temporada 2021-2 y las respectivas competencias en las que participará nuestro club”, por lo que Restrepo sería el director técnico y Francisco Nájera su asistente.

Hay que decir que Leonel Álvarez está sin equipo, luego de dirigir en Paraguay a Libertad, pero también se ha rumorado que América de Cali estaría interesado en contar con sus servicios en caso que Juan Carlos Osorio rechace la oferta del elenco ‘escarlata’.