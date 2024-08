Audios del VAR cierran polémica en Águilas vs Millonarios: “Interferencia”

La séptima jornada de la Liga BetPlay tuvo de todo, especialmente en la fecha dominical con uno de los encuentros más polémicos. Águilas Doradas volvió a agudizar los malos resultados de Millonarios con una remontada discutida por dos revisiones en el VAR por penas máximas y un gol en fuera de juego del cuadro local.

Jhon Emerson Córdoba marcó su primer gol con Millonarios, guiando la victoria parcial albiazul en condición de visitante. Sin embargo, antes de que culminara la primera parte, Sincelejo retumbó con un gol de un jugador local como lo es Guillermo Celis, y posteriormente, Jorge Luis Ramos puso el tanto del triunfo definitivo.

En medio de la fiesta sincelejana por la victoria histórica tras el cambio de ficha, hubo tiempo para polémica en un quite limpio a Leonardo Castro en el área. Jhon Perdomo llamó a Luis Matorel, y el central no cambió su opinión de no sancionar pena máxima.

No obstante, a los 86 minutos apareció la acción discutida que generó todo tipo de polémicas. Un balón largo para Jader Valencia que entró al área y fue bajado por Jeison Quiñones fue confirmado como penal en primera instancia. Fue ahí cuando llamaron del VAR por un posible fuera de juego. Pues, de la pena máxima no había dudas.

LOS AUDIOS DEL VAR CAMBIARON OPINIÓN DE LUIS MATOREL

No fue una acción sencilla para definirla, dado que necesitó varias cámaras distintas para resolverse. El VAR llamó e invitó a que Luis Matorel viera la pantalla por un posible fuera de juego en una acción en la que, Santiago Giordana se adelanta de los centrales e incomoda a Víctor Moreno que iba en busca del balón. La pelota picó en el suelo, Giordana no incidió en primera instancia y Jader Valencia recibió el golpe de Jeison Quiñones.

Luis Matorel no dudó en señalar el manchón. Una pena máxima que sancionó el central. Jhon Perdomo afirmó desde el VAR, “Matorel, confirmo penal”. Pero la jugada que revisaron fue ese fuera de juego interpretativo. Con múltiples cámaras, trazaron la línea que dejaba a Santiago Giordana en evidencia luchando con Víctor Moreno.

Aunque le pasa por un lado y se ve que hay contacto entre los dos, lo que viene es la pena máxima. La tecnología retrotrajo la decisión, “claramente le interfiere y le ralentiza los movimientos. Es fuera de juego izquierdo. Le impide que llegue a la pelota y es el otro el que hace el penal. Te recomiendo un on-field review por interferencia”.

Ya en la revisión de la pantalla, Luis Matorel confirmó, “sí, es una interferencia. El número 32 (Santiago Giordana) interfiere al número 3 (Víctor Moreno) amarillo. Penalti confirmado, ¿cierto?” Le avisan que sí hubo infracción, “entonces voy a anular penal porque antes hay una posición de fuera de juego por interferir al adversario”. La tarjeta a Jeison Quiñones se mantuvo por la gravedad de la falta.