Autuori quedó en la mira; lo que dijo de Duque tras fallar penal clave: “no hubo felicidad”

Paulo Autuori fue uno de los grandes señalados de la última jornada de la fase ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay. El técnico brasileño no pudo lograr el objetivo de la clasificación a los cuadrangulares con Atlético Nacional en su regreso al fútbol colombiano.

Autuori dio las explicaciones acerca de por qué el conjunto paisa fue eliminado; además se refirió a Jefferson Duque, su futuro y el penal fallado en el último minuto ante La Equidad.

Lo que viene con Jefferson Duque

“Duque es el tercer goleador de la historia del club. Hoy en día el mundo del fútbol procura gente que haga goles y Duque tiene goles. A mí no me gustan las comparaciones, porque las comparaciones son odiosas, pero ya vimos jugadores con la jerarquía de Duque intentar hacer algo, pero no hubo felicidad en el penal. Nosotros somos un grupo, por qué vamos a hablar de Pabón y de Duque. La cosa está muy clara, hoy en día no tengo nada que reprochar. Yo trabajo desde hace un tiempo y lo más importante es la manera en la que se construye. Nacional ya tenía algo proyectado y siguió su camino. Nosotros vamos a caminar juntos, el próximo año va a ser una construcción en conjunto”.

Vea también: Autuori vivió un ‘deja vu’: otra vez eliminado con Nacional en la última fecha

Los pecados de Nacional ante La Equidad

​​"Nosotros estuvimos muy bien en la pelota quieta. Mier no ha hecho absolutamente nada en todo el partido. Nosotros retrocedimos un poco en la segunda parte y es algo que hablaremos con los jugadores, no hay que hacerlo, hay que continuar".

Le puede interesar:

Le puede interesar: Nacional, eliminado de las finales y blanco de los memes; Jefferson Duque lo pagó caro

Fracasó en el objetivo de clasificar

“Yo tengo una mirada muy sencilla y clara. Yo creo que un favorito no se mide solamente por el poder de su camiseta. Hay dos situaciones importantes: el momento en el que estas y la tradición del equipo. Uno puede ser favorito por la tradición pero en el momento, cómo esta, no es el mejor. Hay una cosa clara en como es distinto ser y estar. Si nosotros damos una mirada para seis meses y no todo el año, porque el tema en Colombia es muy claro, la competencia se divide en dos: primer semestre y segundo semestre”.