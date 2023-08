Bodhert no se aguantó y mostró su disgusto con Santa Fe: "Cualquier pendejada era un problema"

Independiente Santa Fe perdió este fin de semana ante el América de Cali y como era de esperarse, el entrenador Hubert Bodhert mostró su disgusto por el trabajo hecho en el Pascual Guerrero.

El resultado final del compromiso fue de 2-0 a favor de los 'escarlatas' y parece que Hubert no se conformó con nada de lo ocurrido: "El rendimiento individual no fue el mejor, por lo tanto, no tuvimos el mejor partido. Si hubiéramos competido mejor en pelota quieta, no nos hubiéramos llevado este resultado".

"No me puedo reprochar por venir a buscar el partido, echarme para atrás si. América me gana en la pelota quieta, cualquier pendejada que tiraban era un problema y eso ya me queda difícil desde el banco. Eso me limita y me toca reconocer el resultado", continuó diciendo el entrenador de los 'cardenales'.

Vea también: Lucas saca pecho de su América tras victoria que se le salvó los papeles: "Santa Fe no tuvo nada"

Asimismo, dejó claro que tienen que trabajar para poder dar los resultados esperados y que está encargándose de construir el equipo partido a partido.

Esta situación demuestra que el técnico, recién llegado al equipo, está haciendo las cosas necesarias para no dejar que su club salga de los primeros ocho de la tabla.

Le puede interesar: Respira Lucas González: América hizo la tarea y le ganó a Santa Fe en el Pascual

Actualmente Santa Fe está en la séptima casilla de la Liga Betplay con once puntos sumados y a lo largo del segundo semestre de este 2023, ha ganado tres partidos, empatado dos y perdido dos, eso teniendo en cuenta que todavía tiene un compromiso pendiente.