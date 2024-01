Bodmer apuntó los errores que cometió ante América y dejó claro su futuro con Nacional

Este domingo Atlético Nacional se llevó una dura derrota en su visita al América de Cali en el clásico de la fecha 2 de la Liga Betplay. En esta oportunidad, su rival mostró una evidente superioridad que se expresó en la goleada por 4-1 en el Pascual Guerrero.

Este resultado vuelve a poner en tela de juicio la gestión de John Jairo Bodmer como técnico, pues esto revivió lo sucedido en 2023 ante Independiente Medellín cuando cayó goleado en el clásico antioqueño.

Bodmer no ocultó su descontento en rueda de prensa ante la paliza que sufrió en Cali: "Hay muchas cosas que uno siente como técnico y me siento apenado con la hinchada por lo que sucedió porque soy el responsable del grupo. Nos faltó inteligencia emocional durante el juego, no se trata que esté uno u otro y a nosotros nos toca dar la cara", manifestó.

En sus declaraciones, el entrenador de 42 años también fue enfático en señalar los errores que tuvo Nacional y que derivaron en los cuatro goles que sufrió: "Iniciamos un partido donde América se nos vino encima, ellos hicieron un bloque denso que tratamos de superar. A nosotros nos costó en el retorno y en el uno contra uno cuando se desprendían en el ataque y eso fue constante en el juego, incluso hasta el final", analizó.

Pese a la derrota, Bodmer espera pasar la página, por lo que dejó claro cuál es su propósito con Nacional de aquí en adelante: "Así ganemos, empatemos o perdamos es responsabilidad de todos, pero yo estoy aquí para poner la cara. Sé que con esto no vamos a cambiar el partido de hoy, pero hay que trabajar y mientras yo esté lo voy a seguir haciendo como hasta hoy y con honestidad", sentenció.

Los verdolagas volverán a jugar este jueves por la Liga Betplay enfrentando como local a Once Caldas con la intención de redimirse ante sus hinchas para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

