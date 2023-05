Bolillo explotó ante la tensa situación que vive el Junior: "Somos el hazmerreir"

Junior de Barranquilla vive un momento de alta tensión por cuenta de los recientes actos de indisciplina que han derivado, entre otros, en la destitución del delantero Luis 'Chino' Sandoval; algo que, desde luego, generó el malestar de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Justamente, el entrenador se refirió a este tema en rueda de prensa. Para él, la decisión que tomó el equipo va a afectar mentalmente a los jugadores: "El ambiente es distinto, a veces la alegría no es buena porque todos sentimos que somos compañeros y sufrimos por la situación que están viviendo, pero por encima de todo está la institución", manifestó.

Le puede interesar: Aumenta la crisis en Junior: la condición que hay para que Quintero vuelva a jugar

Sobre la salida del Chino Sandoval y el proceso disciplinario hacia otros cuatro jugadores, aseguró: "Yo también la he embarrado y en el fútbol hay un alto porcentaje de cosas. Siento dolor y tristeza por ellos porque son buenas personas e internamente no hay quejas. Solo que se le fue la mano en un momento no oportuno".

En este sentido, el Bolillo hizo referencia al momento que vivió cuando fue destituido como técnico de la Selección Colombia tras la polémica por agredir a una mujer. "No hubo indulto. Nadie me recibió. Tuve que encerrarme durante seis meses. Es algo que se paga y de eso se aprende", puntualizó.

Asimismo, el entrenador no ocultó su descontento por esta situación: "No sé cómo está reaccionando el equipo al hecho de que somos una risa. Somos el hazmerreir y eso es lo peor que puede pasar, que el Junior se vuelva un meme. Yo lo estoy viviendo y pesa mucho", aseveró.

Vea también: Se acabó la paciencia con el Chino Sandoval: anuncio oficial del Junior

Eso sí, el antioqueño confía en el plantel que tiene y está convencido en la idea que el Junior puede avanzar de ronda para pelear por el título de la Liga Betplay.

Los tiburones tendrán dos partidos clave en el remate del todos contra todos, donde enfrentará como local a Pereira antes de cerrar como visitante del Atlético Huila.

Otras noticias

¿Cómo es correr 32 kilómetros en la isla de San Andrés?