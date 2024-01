'Bolillo' y su preocupación en Águilas: "no sabemos dónde vamos a jugar, no hay plata"

Águilas Doradas logró un valioso triunfo en la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2024 al superar en condición de visita 1-0 a América de Cali en condición de visita en el estadio Pascual Guerrero.

Luego del compromiso, el director técnico Hernán Darío 'bolillo' Gómez celebró la victoria, pero al mismo tiempo hizo un llamado a las autoridades del municipio de Rionegro para apoyar al equipo y brindarle patrocinio.

"Ganar es importante, los muchachos tuvieron cosas buenas de su trabajo y tenemos muchas cosas para corregir, pero es importante haber ganado, estamos sufriendo bastante por las dificultades que nos están pasando. Necesitamos estos triunfos por que no sabemos dónde vamos a jugar el partido contra Once Caldas. Estamos buscando, no tenemos publicidad en la camiseta ni plata. Estamos pidiendo a la alcaldía de Rionegro y a la gobernación de Antioquia a ver si con el triunfo nos animamos", dijo Gómez.

Sobre el compromiso frente a América, el experimentado entrenador destacó la solidaridad de sus dirigidos para atacar y defender.

"Tenemos muchas cosas por corregir, pero Águilas fue un equipo solidario. Es un equipo muy unido que tiene buena condición física, buena elaboración. Teníamos un rival al frente como América que en Cali es fuerte. Es muy satisfactorio haber sacado el resultado", explicó.

Próximo partido de Águilas Doradas

En la segunda jornada de la Liga BetPlay, Águilas Doradas recibirá a Once Caldas el jueves 25 de enero a partir de las 8:20 de la noche.