Borja dice adiós a Junior y reveló charla que tuvo con Gallardo

Uno de los movimientos más importantes en el mercado de fichajes del fútbol colombiano es la salida de Miguel Ángel Borja hacia River Plate luego de los varios inconvenientes para cerrar el negocio.

Y es que el delantero contó que sostuvo una charla con Marcelo 'Muñeco' Gallardo, quien será su nuevo entrenador y desde hace un tiempo ha manifestado su deseo de contar con Borja.

Vea también: Borja, cada vez más cerca de River; lo último que pasó y detalles de la operación

Además, en medio de la despedida del jugador de los aficionados 'junioristas', el ariete concedió una entrevista a 'El Corrillo', en donde dio sus impresiones de lo que fue su paso por el club.

De entrada, el delantero cordobés comentó que jugar en su equipo más querido "fue un renglón más que escribí pero estoy seguro de que escribiré muchos más", ilusionando a la hinchada con un posible regreso.

Por lo mismo, Borja se mostró a la expectativa por lo que será su arribo a Buenos Aires: "Esperemos que sea con lo que mi familia y yo queremos".

Entre tanto, dio a conocer que se siente inconforme al no obtener el campeonato de Liga Betplay; "No se pudo alcanzar el título esta vez, pero me voy conforme y orgulloso de mi equipo".

Asimismo, manifestó el orgullo que le genera el plantel con el cual compartió, puesto que "donde quiera que esté los voy a seguir apoyando a mis compañeros porque para mí son los mejores de Colombia. Tenemos un grupo excepcional".

Cómo fue la charla entre Miguel Ángel Borja y Marcelo Gallardo

Con Marcelo Gallardo, "hemos tenido uno que otro contacto porque sabemos que el interés y la confianza que él me tiene es muy grande. Solo queda trabajar, aportar goles y conseguir los objetivos".

Le puede interesar: [Video] Bacca llega a Barranquilla y le abre la puerta a Junior: "no depende de mi"

De tal manera, resta esperar la confirmación oficial por parte de River Plate respecto al fichaje de Miguel Ángel Borja, quien llegará como principal carta para reemplazar a Julián 'Araña' Álvarez, quien ahora integra las filas del Manchester City.