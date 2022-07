[Video] Bacca llega a Barranquilla y le abre la puerta a Junior: "no depende de mi"

El mercado de fichajes para los equipos colombianos no se detienen, al menos así se pudo ver tras la llegada de Carlos Bacca a Barranquilla en la noche de este sábado, donde arribo al aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz junto a toda su familia y dio declaraciones frente a lo que esperaba en su regreso al país.

Vea también: Gio Moreno se desahogó: habló del equipo del FPC al cual iría tras salir de Nacional

Los rumores de su regreso al Junior se habían hecho muy fuertes en los últimos días, y esto lo confirmó tras aterrizar en la capital del Atlántico, donde dejó claro qué pasará con el Junior "Siempre estará la posibilidad de regresar, yo he dicho sido insistente con que me gustaría retirarme en Junior, pero eso al final no depende solo de mí, así que sigo tranquilo, sabiendo que puedo aportar".

"Estoy seguro de que he tenido la bonita posibilidad de tener pretendientes, de que he hecho una buena carrera y bueno, lo único que queda es esperar, tener paciencia y tomar la mejor decisión para el bien de la familia y por supuesto, para el mío también" añadió el delantero de 35 años, quien fue claro en que es hincha del Junior, pero la decisión de estar dentro de la plantilla solo dependía de las directivas del equipo.

Le puede interesar: “Hermano, estoy melo”: Pogba la arma tras reencuentro con Cuadrado en la Juventus

En las próximas horas podría confirmarse la vinculación del jugador colombiano que viene proveniente del Granda FC, el octavo equipo de su carrera deportiva en el que solo pudo disputar 19 compromisos y marcar un gol.