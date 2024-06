El Atlético Bucaramanga ha dado un paso importante hacia su primer título en la primera división del fútbol colombiano al vencer 1-0 a Independiente Santa Fe en el partido de ida de la final del torneo. El encuentro, disputado el pasado sábado en el Estadio Alfonso López ante unas 25.000 personas, vio a Fredy Hinestroza convertirse en el héroe de la noche al marcar el gol de la victoria en el minuto 68.

Ahora, el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel se prepara para el crucial partido de vuelta, que se jugará el próximo 15 de junio en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá a partir de las 7:30 de la noche.

A pesar de la importante victoria, el margen de un gol deja abierta la serie y mantiene a Santa Fe con grandes posibilidades de revertir la situación en Bogotá. Conscientes de esto, Dudamel y sus dirigidos saben que deben mantener la concentración y seguir trabajando arduamente para no dejar escapar esta oportunidad histórica.

Dudamel habla antes de la final

En la previa del decisivo encuentro de vuelta, Rafael Dudamel ha dejado entrever algunos cambios en la alineación titular, subrayando la importancia de adaptar la estrategia a las necesidades de cada partido. "Soy un convencido que cuando un jugador se siente atendido entra feliz al campo de juego, lo que siempre intento hacer es tratar a mis jugadores como siempre quise que me trataran a mí", comentó el técnico venezolano.

Dudamel destacó la importancia de mantener la motivación y la cohesión del equipo, especialmente en un momento tan crucial. "Siempre trabajar y corregir para mejorar, lo conversamos constantemente, siempre tenemos un favor de mejora. Estamos apoyados en jugadores de mucha jerarquía, en cada una de las líneas tenemos futbolistas que dan estabilidad y me parece que el partido acá en Bogotá tenemos que ser un equipo que controle más la pelota", añadió.

El entrenador también reconoció que, a pesar de la ventaja, no se puede dar nada por sentado y que cada partido tiene su propia dinámica. "El 1-0 es una gran ventaja, es muy difícil hacer un gol. Hicimos los méritos. Equipo que gana no se cambia, no estoy de acuerdo con eso, porque cada partido tiene su necesidad", afirmó Dudamel, dejando claro que podría haber modificaciones en la alineación para el partido de vuelta.

Uno de los puntos fuertes del equipo ha sido la actuación del portero Aldair Quintana, a quien Dudamel no escatimó en elogios. "Aldair es un arquero de primer nivel, que cada vez que se ha exigido ha respondido con seguridad. Los arqueros ganadores son esos que no tienen muchas actuaciones y cuando intervienen son fundamentales. Siento una envidia enorme de verle atajar de esa manera, es un orgullo tenerlo en mi equipo".

La cita está marcada: el 15 de junio, en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, Bucaramanga buscará hacer historia y levantar su primer título en la primera división del fútbol colombiano. Con un Dudamel confiado pero prudente, y un equipo motivado y concentrado, todo está listo para una gran final que promete emociones hasta el último minuto.