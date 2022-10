Buenas noticias para Millonarios por regreso de jugador que estaba lesionado

Millonarios aún no certifica su clasificación a la cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al contar con 28 puntos en la tabla de posiciones. A pesar de estar actualmente en los primeros lugares, el conjunto 'embajador' no tiene un buen presente, ya que registra cinco partidos sin ganar, incluyendo la derrota ante Junior por la final de ida de la Copa BetPlay.

Una de las principales dificultades que ha tenido que afrontar el director técnico Alberto Gamero ha sido la baja del volante de primera línea Larry Vásquez, quien no ha estado en las convocatorias desde el duelo del 11 septiembre, cuando el conjunto capitalino cayó en su visita a Once Caldas.

Vásquez ha estado ausente por una molestia en la pelvis, la cual ha sido tratada por el departamento médico de Millonarios y el mismo Gamero había dado detalles del proceso.

"No hay un diagnóstico exacto de lo de Larry esa se la verdad. Él está haciendo una serie de trabajos y movimientos para ver cómo evoluciona y qué dolor siente en la pelvis. Nosotros esperamos que él vaya recuperándose poco a poco. Para el sábado no va a estar y ojalá que con las terapias y con la recuperación lo podamos tener en la final. Lo de Larry no es para enseguida. Se está trabando para que cuando entre lo haga sin dolor y no vaya a ser una lesión más grande en su carrera", dijo el estratega.

Este lunes 10 de octubre, Toño Cortés, periodista de Antena 2, aseguró que el volante estaría recuperado de su problema y estaría muy cerca de volver a las canchas.

"Mis fuentes me dicen que existe la posibilidad de que Larry Vásquez vuelva contra Patriotas. Hay optimismo hoy en Millonarios", afirmó.