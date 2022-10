Millonarios y Nacional siguen con paso firme en la Supercopa Juvenil

La Supercopa Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol está en su recta final con el desarrollo de la llaves de octavos de final, la cuales dejaron los primeros clasificados a cuartos de final.

Atlético Nacional, Envigado, Deportivo Cali, Millonarios y La Equidad siguen en carrera por el título tras superar sus respetivas series.

Lea también: [Video] A Pinto se le aguó el ojo con el gol de Teo: efusiva celebración en el clásico

El equipo 'verdolaga' sufrió, pero la ventaja conseguida en el duelo de ida le sirvió para eliminar a Barranquilla F.C con un marcador global de 3-2.

Por otro lado, Envigado superó con un global de 5-1 a Junior, mientras que Deportivo Cali dejó en el camino a Deportivo Independiente Medellín con un resultado de 4-2.

Le puede interesar: El séptimo técnico que se va de la Liga está al caer; en las próximas horas se anunciaría su salida

Millonarios logró una agónica clasificación al superar en los lanzamientos desde el penal a Cortuluá. La Equidad también sigue con vida tras eliminar a Once Caldas.

Aún falta por definir los ganadores de las series entre Fortaleza (1) Vs Llaneros (2); Cúcuta Deportivo (2) Vs. Alianza Petrolera (3) y Real Cartagena (0) Vs. Tolima (1).

Llaves de cuartos de final:

Millonarios jugará con el ganador de la serie entre Real Cartagena y Tolima. La Equidad se medirá con el vencedor del duelo entre Cúcuta y Alianza Petrolera. Cali enfrentara a Envigado.

Atlético Nacional chocará con el clasificado de la llave entre Llaneros y Fortaleza.