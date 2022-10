El séptimo técnico que se va de la Liga está al caer; en las próximas horas se anunciaría su salida

La Liga Betplay se encuentra en el remate de la fase 'todos contra todos'. Como no pasaba desde hacía varios torneos, la lucha por la clasificación a cuadrangulares está tensa, mirando las pocas diferencias que hay entre los equipos que van por un cupo a las finales.

Uno de los que aún conservan opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase es el Atlético Bucaramanga, a pesar de perder el partido de la fecha 16 ante Junior en calidad de local. Los 'Leopardos' tienen 21 puntos y deberán ganar los partidos que le quedan para consumar el objetivo, cosa que no parece fácil a esta altura.

En medio de las cuentas que hacen los santandereanos, también se habla de la situación que vive el técnico Armando Osma, quien de acuerdo a lo que se conoció tras la derrota del fin de semana, tendría sus horas contadas en el Atlético Bucaramanga.

De momento se desconoce si su salida se daría en las próximas horas o la directiva esperaría a que no haya posibilidad numérica de ir a cuadrangulares. "Ha hecho 56 puntos, algo que el equipo hace mucho no lograba. Así que no es justo que se pida su salida del club", dijo el defensa Carlos Henao en la rueda de prensa posterior al juego frente a Junior.

De confirmarse la salida, el 'Piripi' Osma sería el séptimo técnico que dejaría el cargo en la Liga Betplay. Los anteriores han sido Juan Cruz Real, Hernán Darío Herrera, Grígori Méndez, César Torres, Mayer Candelo y 'Cheché' Hernández.

"Hoy perdimos por dos errores no forzados, de dos jugadores que lo han dado todo por el equipo. Soy positivo y optimista, pienso en 12 de 12, así de sencillo", señaló el aún técnico del Bucaramanga.